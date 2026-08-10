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Häuser in Karnobat, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Karnobat, Bulgarien
Haus 1 Schlafzimmer
Karnobat, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
$52,015
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Haus 3 zimmer in Asparuhovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Asparuhovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Renoviertes Haus mit großem Grundstück - Dorf Asparuhovo, 39 km von Burgas Ein charmantes ei…
$52,486
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 Schlafzimmer in Krumovo Gradishte, Bulgarien
Haus 5 Schlafzimmer
Krumovo Gradishte, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Objektbeschreibung: Krumovo Gradishte - Dorfbeschreibung Krumovo Gradishte ist ein ruhiges …
$135,781
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Nils Ott Real Estates
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Haus in Karnobat, Bulgarien
Haus
Karnobat, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
$26,586
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Haus 3 zimmer in Ognen, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Ognen, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
#27095974 Wir bieten ein einstöckiges Haus in einer schönen Gegend der Burgas Region, in der…
$27,348
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Immobilienangaben in Karnobat, Bulgarien

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