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Gewerbeimmobilien in Karnobat, Bulgarien

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 86 m² in Sokolovo, Bulgarien
Hotel 86 m²
Sokolovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Das Dorf Sokolovo liegt nur 7 km von Baltschik, etwa 10 km vom Ferienort…
$163,560
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Gewerbefläche 1 925 m² in Hadzhiite, Bulgarien
Gewerbefläche 1 925 m²
Hadzhiite, Bulgarien
Fläche 1 925 m²
ID 33730846Ein Grundstück und ein altes einstöckiges Haus werden im Dorf Hadjiite, Karnobat …
$25,242
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Lager in Karnobat, Bulgarien
Lager
Karnobat, Bulgarien
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Lager/Gebäude im Bereich des Bahnhofs der Stadt Ka…
$463,543
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Gewerbefläche 10 000 m² in Karnobat, Bulgarien
Gewerbefläche 10 000 m²
Karnobat, Bulgarien
Fläche 10 000 m²
Stockwerk -1
ID 31800284Gesamtfläche: 10.000 qm.Kosten: 1 720 000 EuroZahlungssystem:Einlagen nach Verein…
$1,96M
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