Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Kameno
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Kameno, Bulgarien

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein einstöckiges Haus mit Garten im Dorf Vinarsko in der Region Burgas an. Die…
$96,896
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 zimmer in Trastikovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Trastikovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein einstöckiges, unmöbliertes Haus mit Garten im Dorf Trustikovo an. Das Haus…
$64,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kameno, Bulgarien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen