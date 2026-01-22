Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Kameno, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein zweistöckiges Haus mit Garten und Garage im Dorf Vinarsko in der Region Burga…
$151,235
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
