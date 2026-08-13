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Wohnimmobilien in Kalofer, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Kalofer, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Kalofer, Bulgarien
Zimmer 4
Fläche 450 m²
"SQARE" agency has available for it's clients and colleagues: Sunny,spacious and cozy vil…
$27,119
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