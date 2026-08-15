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Wohnimmobilien in Ivanovo, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Bozhichen, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Bozhichen, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates bietet eine alte Landschaftsimmobilie mit ausgezeichnetem Renovierungspoten…
$59,951
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Haus 4 zimmer in Trastenik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Trastenik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses einstöckige Haus mit 2 Schlafzimmern zu verkaufen, auf e…
$35,225
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Haus 6 zimmer in Cherven, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Cherven, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses charmante zweistöckige Haus zu bieten, in einem der beli…
$32,443
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Haus 5 zimmer in Shtraklevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Shtraklevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Solides 3-Zimmer-Haus zum Verkauf mit großem Garten - Shtraklevo Village, Ruse Area Wir freu…
$79,135
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Wohnung 5 zimmer in Bozhichen, Bulgarien
Wohnung 5 zimmer
Bozhichen, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 247 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estate freut sich, diese Immobilie zu verkaufen, auf der Haupt Asphaltstraße mit in…
$23,199
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Immobilienangaben in Ivanovo, Bulgarien

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