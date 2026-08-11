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Wohnimmobilien in Harmanli, Bulgarien

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Villa 10 zimmer in Charmanli, Bulgarien
Villa 10 zimmer
Charmanli, Bulgarien
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
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$176,234
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Haus 6 zimmer in Izvorovo, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Izvorovo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
$83,486
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Immobilienangaben in Harmanli, Bulgarien

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