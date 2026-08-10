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Wohnimmobilien in Dve Mogili, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Dve Mogili, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Dve Mogili, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses wirklich besondere Anwesen zu präsentieren, bietet zwei …
$50,667
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 3 zimmer in Pepelina, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Pepelina, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses gepflegte Landhaus in einem malerischen und gut organisi…
$25,916
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Immobilienangaben in Dve Mogili, Bulgarien

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