Wohnungen mit Swimmingpool in Dolni Chiflik, Bulgarien

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Schkorpilowzi, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Zweizimmerwohnung im Komplex „Eco Park Hun…
$83,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Schkorpilowzi, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/6
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Drei-Zimmer-Wohnung mit seitlichem Meerbli…
$119,500
Wohnung 2 zimmer in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Schkorpilowzi, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 3/6
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Zweizimmerwohnung in ERSTER MEERESLINIE im…
$72,998
