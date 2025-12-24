Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Dolni Chiflik, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Schkorpilowzi, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Schkorpilowzi, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/4
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete 3-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf die…
$136,320
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
