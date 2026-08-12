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Cottages am Meer in Bulgarien

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Ferienhaus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Ferienhaus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv!!!Neue Fachwerkhäuser mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in der malerisc…
$242,739
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