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Wohnimmobilien in Chepelare, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Studenets, Bulgarien
Villa
Studenets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf, die sich in einer malerischen Ecke an der Adria in Good Waters an der Mee…
$1,10M
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Wohnung in Chepelare, Bulgarien
Wohnung
Chepelare, Bulgarien
Fläche 58 m²
ID 3873Die Lage des Resorts Pamporovo wurde 1930 sorgfältig ausgewählt, geplant und von fran…
$51,359
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Wohnung in Tschepelare, Bulgarien
Wohnung
Tschepelare, Bulgarien
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Immobilienangaben in Chepelare, Bulgarien

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