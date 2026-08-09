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Gewerbeimmobilien in Byala, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Hotel 150 m² in Byala, Bulgarien
Hotel 150 m²
Byala, Bulgarien
Fläche 150 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein neu gebautes, zweistöckiges Einfamilienhaus in ruh…
$296,819
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Nils Ott Real Estates
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Gewerbefläche 4 490 m² in Popovich, Bulgarien
Gewerbefläche 4 490 m²
Popovich, Bulgarien
Fläche 4 490 m²
ID 32001580 Preis: 69.900 EuroLage: S. Popovich, insgesamt. Byala, die Region. Varna Gesamtf…
$80,685
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Gewerbefläche 2 303 m² in Byala, Bulgarien
Gewerbefläche 2 303 m²
Byala, Bulgarien
Fläche 2 303 m²
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Land für den Bau in der Stadt Byala, 50 m vom Meer!…
$346,286
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 100 m² in Byala, Bulgarien
Gewerbefläche 1 100 m²
Byala, Bulgarien
Fläche 1 100 m²
#31201284Ein Grundstück wird in einem Grundstück, 900 m vom Meer angeboten.Standort: GR. Bya…
$105,040
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Gewerbefläche 500 m² in Popovich, Bulgarien
Gewerbefläche 500 m²
Popovich, Bulgarien
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/1
ID 33715870 Preis: 19,000 EuroOrt: S.Popovich, allgemein. Byala, die RegionVarna Gesamtfläch…
$21,931
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