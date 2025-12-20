Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Balchik
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Balchik, Bulgarien

Bungalow Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Bungalow in Baltschik, Bulgarien
Bungalow
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen einen geräumigen, hochwertig gebauten Bungalow mit groß…
$246,201
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Bungalow in Gurkovo, Bulgarien
Bungalow
Gurkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein neu gebautes, ebenerdiges Einfamilienhaus, errichte…
$245,087
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Balchik, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen