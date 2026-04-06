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Wohnimmobilien in Asenovgrad, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Assenowgrad, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Assenowgrad, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/4
Wir bringen Ihnen ein neues vierstöckiges Wohnhaus in Asenovgrad. Die Anlage zeichnet sich d…
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Immobilienangaben in Asenovgrad, Bulgarien

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