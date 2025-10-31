Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Aitos, Bulgarien

Haus 7 zimmer in Chernograd, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Chernograd, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus mit Panoramablick auf die Berge im …
$127,655
