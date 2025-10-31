Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Aitos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Aitos, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Chernograd, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Chernograd, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Einfamilienhaus im Dorf Tschernograd, Gemeinde Ajtos, …
$72,312
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Aitos, Bulgarien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen