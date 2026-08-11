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Wohnimmobilien in Aitos, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Ajtos, Bulgarien
Villa
Ajtos, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 129 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein modernes 3-Zimmer-Haus in Aytos. Es liegt nur…
$239,797
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Nils Ott Real Estates
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Haus in Ajtos, Bulgarien
Haus
Ajtos, Bulgarien
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus mit Garten in Aytos an. Das Haus…
$209,723
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Haus 7 zimmer in Chernograd, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Chernograd, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
🏡 Zweigeschossiges Haus mit 6 Schlafzimmern | Aytos Gemeinde, 40 km zu Burgas Wir freuen uns…
$125,788
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Immobilienangaben in Aitos, Bulgarien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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