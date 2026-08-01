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Villen in Aheloy, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Aheloy, Bulgarien
Villa
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein freistehendes 4-Zimmer-Haus in der geschlossenen W…
$127,829
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Nils Ott Real Estates
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