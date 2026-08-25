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Gewerbeimmobilien in Wien, Österreich

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23 immobilienobjekte total found
Büro 110 m² in Wien, Österreich
Büro 110 m²
Wien, Österreich
Fläche 110 m²
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$773 247
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Hotel 8 100 m² in Wien, Österreich
Hotel 8 100 m²
Wien, Österreich
Zimmer 150
Fläche 8 100 m²
Ein Hotel mit einem Management-Unternehmen mit einem langen Mietvertrag mit einem zentralen …
$40,34M
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Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
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Büro 36 m² in Wien, Österreich
Büro 36 m²
Wien, Österreich
Fläche 36 m²
Stockwerk 1
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$254 281
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Büro 279 m² in Wien, Österreich
Büro 279 m²
Wien, Österreich
Fläche 279 m²
Stockwerk 1
ThaliastraßeDieses repräsentative Büro in einem gepflegten Altbau aus ca. 1899 bietet eine a…
$967 943
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Hotel 3 592 m² in Wien, Österreich
Hotel 3 592 m²
Wien, Österreich
Zimmer 35
Fläche 3 592 m²
Stockwerk -2/4
14. Bezirk PenzingDas Nest Natur Hostel liegt im 14. Bezirk Penzing, direkt am Josef-Palme-P…
$18,45M
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Apartmenthaus in Wien, Österreich
Apartmenthaus
Wien, Österreich
Fläche 1 900 m²
Diese Immobilie ist ein Eckzinshaus aus der Jahrhundertwende. Die Straßenfassade beeindruckt…
$15,09M
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TekceTekce
Büro 103 m² in Wien, Österreich
Büro 103 m²
Wien, Österreich
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
Location. In hervorragender Lage im 4. Bezirk Wien, auf der charmanten Straße Lambrechtgass…
$716 611
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Gewerbefläche in Wien, Österreich
Gewerbefläche
Wien, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Das 300-Jahre alte Gebäude befindet sich in einer außergewöhnlichen Lage zwischen dem Wiener…
$1,85M
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Investition 215 m² in Wien, Österreich
Investition 215 m²
Wien, Österreich
Fläche 215 m²
Nach Jahrzehnten in Familienbesitz, kommt dieses sanierungsbedürftige Mehrfamilienhaus in ru…
$580 659
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Büro 403 m² in Wien, Österreich
Büro 403 m²
Wien, Österreich
Fläche 403 m²
Standort. In exzellenter Lage im 4. Wiener Gemeindebezirk, an der charmanten Straße Lambrec…
$2,88M
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Small apartment in Hutteldorf in Wien, Österreich
Small apartment in Hutteldorf
Wien, Österreich
Fläche 30 m²
Small apartment in need of renovation in a beautiful, renovated old building A small, fine 1…
$127 690
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Beautiful Apartment House in Wien, Österreich
Beautiful Apartment House
Wien, Österreich
Fläche 835 m²
Beautiful apartment house in good condition 12 apartments with balcony 1 garage space …
$6,17M
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Hotel 3 591 m² in Wien, Österreich
Hotel 3 591 m²
Wien, Österreich
Zimmer 77
Fläche 3 591 m²
$21,16M
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Geschäft in Wien, Österreich
Geschäft
Wien, Österreich
Mieter: auf AnfrageNutzfläche: ca. 200.0 m2Mieteinkommen (net) pro Jahr: 51,336,48 EuroIndex…
$1,16M
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Gewerbefläche 914 m² in Wien, Österreich
Gewerbefläche 914 m²
Wien, Österreich
Fläche 914 m²
Gewerbefläche wird in einem zentralen und leicht zugänglichen Stadtteil in Wien zum Verkauf …
$2,55M
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Very Beautiful Apartment House in Wien, Österreich
Very Beautiful Apartment House
Wien, Österreich
Fläche 839 m²
Very beautiful old building rental property approximately 830 m² with 20 existing apartme…
$3,76M
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Büro 218 m² in Wien, Österreich
Büro 218 m²
Wien, Österreich
Zimmer 3
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
Ein Büro steht zum Verkauf oder zur Miete in einer sehr zentralen und leicht zugänglichen La…
$858 349
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Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district in Wien, Österreich
Insurance company office with a high yield, Vienna, 21st district
Wien, Österreich
Versicherungsgesellschaft mit hohem Ertrag, Wien, 21. Bezirk.Nutzfläche: ca. 235.00 m2. Miet…
$622 620
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return in Wien, Österreich
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Wien, Österreich
Nutzfläche: ca. 780.00 m2 (+ 70 m2 Keller).Mietereinkommen (net) pro Jahr: 127.000 EUR.Index…
$2,82M
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Small Apartment House With Potential in Wien, Österreich
Small Apartment House With Potential
Wien, Österreich
Fläche 500 m²
Apartment house with potential - 7 apartments - Potential through rent increase upon…
$2,95M
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A modern hotel in one of the central locations of Vienna in Wien, Österreich
A modern hotel in one of the central locations of Vienna
Wien, Österreich
Zimmer 165
Fläche 950 m²
Ein modernes Hotel in einer der zentralen Standorte Wiens, mit 160 Zimmern & Suiten, Restaur…
$83,67M
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Hotel 8 500 m² in Wien, Österreich
Hotel 8 500 m²
Wien, Österreich
Zimmer 150
Fläche 8 500 m²
Hotel mit einem Management-Unternehmen mit einem langen Mietvertrag mit einem zentralen Stan…
$41,19M
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Geschäft in Wien, Österreich
Geschäft
Wien, Österreich
Mieter: Asiatische Supermarktkette, große Teehändler, TiefgaragenGewerbegebiet: ca. 797.85 m…
$3,22M
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