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Hotels in Wien, Österreich

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Hotel 8 100 m² in Wien, Österreich
Hotel 8 100 m²
Wien, Österreich
Zimmer 150
Fläche 8 100 m²
Ein Hotel mit einem Management-Unternehmen mit einem langen Mietvertrag mit einem zentralen …
$40,34M
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Hotel 3 592 m² in Wien, Österreich
Hotel 3 592 m²
Wien, Österreich
Zimmer 35
Fläche 3 592 m²
Stockwerk -2/4
14. Bezirk PenzingDas Nest Natur Hostel liegt im 14. Bezirk Penzing, direkt am Josef-Palme-P…
$18,45M
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Hotel 3 591 m² in Wien, Österreich
Hotel 3 591 m²
Wien, Österreich
Zimmer 77
Fläche 3 591 m²
$21,16M
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Hotel 8 500 m² in Wien, Österreich
Hotel 8 500 m²
Wien, Österreich
Zimmer 150
Fläche 8 500 m²
Hotel mit einem Management-Unternehmen mit einem langen Mietvertrag mit einem zentralen Stan…
$41,19M
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