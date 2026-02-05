Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Sankt Michael im Lungau, Österreich

Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! in Katschberg, Österreich
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Österreich
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 6
Ausgezeichnet. 4**** Sterne Superior Hotel im Skigebiet KATSCHBERGHÖHE.Dieses fantastische H…
$18,80M
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! in Katschberg, Österreich
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Österreich
Fläche 4 900 m²
Etagenzahl 5
Perfektes 4**** Sterne Hotel in KATSCHBERGHÖHE - mit laufender Modernisierung und Upgrade.t …
$9,40M
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! in Katschberg, Österreich
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Österreich
Fläche 4 900 m²
Etagenzahl 5
Tolles seriöses Hotel in Katschberghohe Bereich mit Investitions- und Expansionspotenzial!Ak…
$10,58M
