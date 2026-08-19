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Hotels in Steiermark, Österreich

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 3 000 m² in Graz, Österreich
Hotel 3 000 m²
Graz, Österreich
Zimmer 50
Fläche 3 000 m²
Die veröffentlichte Ortsangabe entspricht aus Gründen der Vertraulichkeit nicht dem tatsächl…
$4,38M
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Hotel 1 200 m² in Bad Loipersdorf, Österreich
Hotel 1 200 m²
Bad Loipersdorf, Österreich
Zimmer 20
Fläche 1 200 m²
RaumFürstenfeld,naheThermeLoipersdorfEntdeckenSiediesescharmante4-SterneBoutiqueHotelGarni,i…
Preis auf Anfrage
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Hotel 7 560 m² in Bad Loipersdorf, Österreich
Hotel 7 560 m²
Bad Loipersdorf, Österreich
Zimmer 20
Fläche 7 560 m²
Entdecken Sie dieses charmante 4-Sterne Boutique-Hotel Garni, idyllisch von Wiesen und Wälde…
$2,32M
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