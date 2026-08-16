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Wien
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4 immobilienobjekte total found
Geschäft 1 000 m² in Himmelberg, Österreich
Geschäft 1 000 m²
Himmelberg, Österreich
Fläche 1 000 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Restaurant in einem beliebten und sehr besuchten Teil der Stadt. …
$889,238
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Geschäft in Wien, Österreich
Geschäft
Wien, Österreich
Mieter: auf AnfrageNutzfläche: ca. 200.0 m2Mieteinkommen (net) pro Jahr: 51,336,48 EuroIndex…
$1,16M
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Geschäft in Wien, Österreich
Geschäft
Wien, Österreich
Mieter: Asiatische Supermarktkette, große Teehändler, TiefgaragenGewerbegebiet: ca. 797.85 m…
$3,22M
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Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return in Wien, Österreich
Motorcycle showroom, Vienna, 2nd district, 5% return
Wien, Österreich
Nutzfläche: ca. 780.00 m2 (+ 70 m2 Keller).Mietereinkommen (net) pro Jahr: 127.000 EUR.Index…
$2,82M
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