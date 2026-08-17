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Hotels in Tirol, Österreich

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6 immobilienobjekte total found
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** in Maurach, Österreich
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Österreich
Fläche 1 664 m²
Etagenzahl 5
Herausragendes 4***** Boutique-Hotel im Achenseetal nicht weit von Maurach entfernt.Hotel is…
$13,51M
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! in Natters, Österreich
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Österreich
Fläche 1 075 m²
Etagenzahl 4
Erstaunliches 3*** Hotel im Skigebiet Innsbruck!Hotel bietet 23 Zimmer, Gesamtfläche ist 107…
$3,76M
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Hotel 2 500 m² in Innsbruck, Österreich
Hotel 2 500 m²
Innsbruck, Österreich
Zimmer 40
Fläche 2 500 m²
Tirol, Österreich – etablierte alpine Ganzjahresdestination. Die angegebene PLZ dient aussch…
$6,80M
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! in Arzl im Pitztal, Österreich
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Österreich
Zimmer 33
Fläche 2 661 m²
Etagenzahl 4
4-Sterne-Hotel zum Verkauf in Arzl im Pitztal, Österreich!Nur wenige km von Zugspitze und Ga…
$3,41M
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Hotel 2 309 m² in Imst, Österreich
Hotel 2 309 m²
Imst, Österreich
Zimmer 35
Fläche 2 309 m²
TirolZum Verkauf steht ein außergewöhnliches historisches Immobilienjuwel im Herzen Tirols. …
Preis auf Anfrage
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Hotel 6 200 m² in Kitzbühel, Österreich
Hotel 6 200 m²
Kitzbühel, Österreich
Zimmer 77
Fläche 6 200 m²
$42,55M
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TekceTekce
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