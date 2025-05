NLM Consultancy

Über die Agentur

Willkommen in NLM Beratung, eine Immobilienagentur, die ideal geeignet ist, um diejenigen zu unterstützen, die in Montenegro investieren möchten und diese Investitionen kümmern, oder diejenigen, die dieses schöne Land zu Hause machen möchten.



Wir zeichnen unsere Erfahrungen hier aus, um Sie während der Monate vor Ihrer Ankunft zum erfolgreichen Abschluss Ihres Immobilien-Abenteuers zu führen. Erlauben Sie uns, unser Know-how und unsere Verbindungen in allen Bereichen des Eigentums zu nutzen, die von, aber nicht beschränkt auf:



Verkauf und Einkauf

Mieten

Renovierungen von Stein oder zweiter Hand

Investitions- und Immobilienmanagement

Dekor, Design, Styling und Einrichtung neuerer Eigenschaften



Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Paket, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn Sie bereits Glück haben, hier zu leben und Städte, Upgrade oder Downgrade ändern wollen, können wir auch dabei helfen!