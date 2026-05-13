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Freedom Nieruchomosci

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Witkowski&Rajter
Polen, Woiwodschaft Masowien
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Starter House
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2017
Starter House ist eine spezialisierte Immobilienagentur in Warschau für Migranten und Unternehmer aus GUS und baltischen Ländern. Individueller Ansatz. Wir wählen schnell und profitabel jede Art von Immobilien: Leasing, Kauf, Verkauf in Warschau. Mit einer breiten Angebotsbasis werden wir Ih…
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Keller Williams Poland
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Crowd Real Estate
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2019
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Die Wurzeln des Teams hinter der Crowd Real Estate-Plattform sind mit der Anwaltskanzlei Sadkowski i Wspólnicy verbunden und reichen bis 2004 zurück. Dank der Praxis und Erfahrung bei der Finanzierung von Investoren und Entwicklern haben wir die Notwendigkeit gesehen, eine neue Qualität auf …
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