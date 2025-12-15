Britalb Properties

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! )
CACTUS REAL ESTATE ist:
• Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera.
Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet.
Irea Property vertritt Investoren …
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱
Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien.
Seit 2019 g…
EstateAll Agency in Zahlen
Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt
Das Unternehmen wurde 2016 gegründet.
Registrierungsnummer L77204215C
Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien.
1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…