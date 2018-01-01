Edelveys
Russia, 652 600. Белово. Цинкзаводской, 19.
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
2002
Languages
English, Русский
Company description
Официальный представитель застройщика.
Страна - Северный Кипр
Зарубежная недвижимость - эконом класса
Инвестиционные проекты для профессиональных инвесторов.
Services
Полное сопровождение от выбора и до оформления объекта.
Организация ознакомительных и инвест.туров.
Трансфер, аренда.
Apartments
Houses
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