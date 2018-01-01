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Edelveys

Russia, 652 600. Белово. Цинкзаводской, 19.
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Edelveys
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Company Type
Company Type
Real estate agency
Company's year of foundation
Company's year of foundation
2002
Languages
Languages
English, Русский
Company description

Официальный представитель застройщика. 

Страна - Северный Кипр

Зарубежная недвижимость - эконом класса

Инвестиционные проекты для профессиональных инвесторов.

Services

Полное сопровождение от выбора и до оформления объекта.

Организация ознакомительных и инвест.туров.

Трансфер, аренда.

 

Our agents in Russia
Tamara Badalyan
Tamara Badalyan
17 properties
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We invite you to use our services as a seller or a buyer and guarantee you the most reliable, fast, and profitable transactions with your real estate properties on the southern coast of Crimea. If you need to carry out operations that are associated with the selection and acquisition of real estate, we will help you sell an apartment, house, or land plot in Yalta and the southern coast as profitably as possible. If you are planning to buy an apartment, house, land plot, or commercial real estate in Yalta and on the southern coast of Crimea, our professional managers will select the best option for you. By choosing our real estate agency, you can count on comprehensive partnership cooperation. Our database is updated daily, so it contains only all the latest offers for real estate. The extensive client base of our company will allow you to find a buyer for any property in Yalta.

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