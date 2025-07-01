  1. Realting.com
  2. United Arab Emirates
  3. Apartment in a new building SAAS HILLS

Apartment in a new building SAAS HILLS

Dubai, United Arab Emirates
from
$292,018
BTC
3.4734960
ETH
182.0607747
USDT
288 713.6720237
* The price is for reference
according to the exchange rate 16/04/2025
;
10
Leave a request
ID: 33287
New building ID on Realting
Last update: 06/02/2026

Location

Show on map
  • Country
    United Arab Emirates
  • State
    Dubai

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Comfort class
  • Type of new building construction
    Type of new building construction
    Monolithic brick
  • The year of construction
    The year of construction
    2027
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished
  • Number of floors
    Number of floors
    33

Interior details

Heating:

  • Individual heating

Security features:

  • Security

Exterior details

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Management company
  • Online tour

About the complex


🏢 Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park (сдача IV кв. 2027)

Локация: Dubai Science Park — престижный район для науки и технологий. Жильё такого уровня здесь редкость, что гарантирует высокий спрос на аренду.
Сдача проекта: IV квартал 2027 года.

Ключевые преимущества:

· Высокий ROI: Прогнозируемая доходность от аренды — 8-12% годовых.
· Уникальная архитектура: Две башни с изогнутыми линиями, вдохновлённые природой пустыни.
· Отличная транспортная доступность: 1 мин до Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 мин до Dubai Marina и Downtown.
· Район будущего: Вокруг — международные офисы, школы, а в планах — открытие станции метро.
· Гибкие планы оплаты: Доступны схемы 40/60, 50/50, 60/40 с первым взносом от 20% + 4% (DLD).

Инфраструктура комплекса:

· Бассейн на крыше с песчаным пляжем, детский бассейн.
· Фитнес-центр, йога-студия, сауна.
· Корт для падла, баскетбольная площадка, беговые дорожки.
· Клубный дом, кофейни, кинотеатр (в помещении и под открытым небом).

Доступные лоты (цены указаны «от»):

· Студия: от 49.2 кв.м — $292 000
· 1-комнатная: от 85.7 кв.м — $464 100
· 2-комнатная: от 202.5 кв.м — $835 100
· 3-комнатная: от 275.5 кв.м — $1.2 млн
· Таунхаусы и Sky Villas: от 3 спален.

Особенности: Полная или частичная меблировка, технология очистки воздуха VLED, высококачественная отделка.

Работаю с 15+странами мира.Подберу ликвидную недвижимость в  Омане,Камбожде,Вьетнаме,Таиланде,Грузии,Болгарии,Черногории и других странах

Location on the map

Dubai, United Arab Emirates
Education

Mortgage calculator

Interest rate, %
Loan term, years
Property cost
Down payment, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Please note! You changed the property cost parameter to {{ differentPrice }}%. This affects the relevance of the calculation of monthly payments for the current property. Return
Interest rate
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Interest rate
Loan amount
{{ mortgageAmount }} USD
Loan amount
Period
{{ loanPeriodValue | pluralize("year", "years") }}
Period
Monthly payment
{{ paymentPerMonth }} USD
Monthly payment
Similar complexes
Residential complex One River Point
Dubai, United Arab Emirates
from
$808,172
Residential complex Five Jumeirah Village
Dubai, United Arab Emirates
from
$945,205
Residential complex New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Dubai, United Arab Emirates
from
$372,935
Residential complex Vysokaa arenda
Dubai, United Arab Emirates
from
$346,575
Residential complex New residence Beverly Grande with a swimming pool, restaurants and a school, Motor City, Dubai, UAE
Dubai, United Arab Emirates
from
$207,201
You are viewing
Apartment in a new building SAAS HILLS
Dubai, United Arab Emirates
from
$292,018
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted
I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
Back Leave a request
Other complexes
Residential complex Sora Beach Residences
Residential complex Sora Beach Residences
Residential complex Sora Beach Residences
Residential complex Sora Beach Residences
Residential complex Sora Beach Residences
Show all Residential complex Sora Beach Residences
Residential complex Sora Beach Residences
Ras al-Khaimah, United Arab Emirates
from
$756,000
Finishing options Finished
The year of construction 2026
Number of floors 18
Luxury apartments in the Sora Beach Residences residential complex on Al Marjan Island! First coastline! Developed infrastructure! A few steps from the future casino in Ras Al Khaimah! Due to its location near the casino and the flow of world stars, the apartments will have a high income fro…
Agency
DDA Real Estate
Leave a request
Show contacts
Close
Please tell the seller that you found this ad on Realting.com
Agency
DDA Real Estate
Languages
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartment building Cloud Tower
Apartment building Cloud Tower
Apartment building Cloud Tower
Apartment building Cloud Tower
Apartment building Cloud Tower
Show all Apartment building Cloud Tower
Apartment building Cloud Tower
Dubai, United Arab Emirates
Price on request
Finishing options Finished
Presenting, The Cloud Tower at Jumeirah Village Triangle (JVT), new residential buildings by Tiger Properties are the home to a wide mix of modern apartments in Dubai, UAE. Comprising of two high-rise towers, the development is aimed towards looking for sophisticated and premium homes at an …
Agency
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Leave a request
Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Show all Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Residential complex New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubai, United Arab Emirates
from
$645,922
We offer apartments with a panoramic view. The residence features lagoons with a promenade, baches and lounge areas, a swimming pool, a park, a gym, shops and restaurants. Completion - 4th quarter of 2026. Facilities and equipment in the house Siemens kitchen appliances Location and near…
Agency
TRANIO
Leave a request
Realting.com
Go
Latest News in United Arab Emirates
How to Sell an Apartment in the UAE: A Step-by-Step Guide for Individuals
01.07.2025
How to Sell an Apartment in the UAE: A Step-by-Step Guide for Individuals
Dubai Launches Prypco Mint Real Estate Tokenization Platform on XRP Blockchain
03.06.2025
Dubai Launches Prypco Mint Real Estate Tokenization Platform on XRP Blockchain
UAE Real Estate Investments: 5 Promising New Developments Across the Country
20.05.2025
UAE Real Estate Investments: 5 Promising New Developments Across the Country
From Rent to Groceries. How Much Does It Cost to Live in Dubai
05.05.2025
From Rent to Groceries. How Much Does It Cost to Live in Dubai
How to Refund Tax Free in the UAE — All the Nuances and Current Conditions
21.03.2025
How to Refund Tax Free in the UAE — All the Nuances and Current Conditions
Sharjah Overtaking Dubai? The Number of Real Estate Transactions in This Emirate Up 102% in a Year
26.02.2025
Sharjah Overtaking Dubai? The Number of Real Estate Transactions in This Emirate Up 102% in a Year
Why is Dubai Building a Specialised Crypto Skyscraper?
30.01.2025
Why is Dubai Building a Specialised Crypto Skyscraper?
457 Plots in Dubai Converted to Freehold: Conditions And Process
29.01.2025
457 Plots in Dubai Converted to Freehold: Conditions And Process
Show all publications