Apartment in a new building SAAS HILLS

🏢 Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park (сдача IV кв. 2027)
Локация: Dubai Science Park — престижный район для науки и технологий. Жильё такого уровня здесь редкость, что гарантирует высокий спрос на аренду.
Сдача проекта: IV квартал 2027 года.
Ключевые преимущества:
· Высокий ROI: Прогнозируемая доходность от аренды — 8-12% годовых.
· Уникальная архитектура: Две башни с изогнутыми линиями, вдохновлённые природой пустыни.
· Отличная транспортная доступность: 1 мин до Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 мин до Dubai Marina и Downtown.
· Район будущего: Вокруг — международные офисы, школы, а в планах — открытие станции метро.
· Гибкие планы оплаты: Доступны схемы 40/60, 50/50, 60/40 с первым взносом от 20% + 4% (DLD).
Инфраструктура комплекса:
· Бассейн на крыше с песчаным пляжем, детский бассейн.
· Фитнес-центр, йога-студия, сауна.
· Корт для падла, баскетбольная площадка, беговые дорожки.
· Клубный дом, кофейни, кинотеатр (в помещении и под открытым небом).
Доступные лоты (цены указаны «от»):
· Студия: от 49.2 кв.м — $292 000
· 1-комнатная: от 85.7 кв.м — $464 100
· 2-комнатная: от 202.5 кв.м — $835 100
· 3-комнатная: от 275.5 кв.м — $1.2 млн
· Таунхаусы и Sky Villas: от 3 спален.
Особенности: Полная или частичная меблировка, технология очистки воздуха VLED, высококачественная отделка.
Работаю с 15+странами мира.Подберу ликвидную недвижимость в Омане,Камбожде,Вьетнаме,Таиланде,Грузии,Болгарии,Черногории и других странах