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Roskoshnye apartamenty s vidom na Bosfor v horoshey lokacii Stambula

Ueskuedar, Turkey
from
€862,150
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6
Description Description
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About the complex

Stay Property offers new apartments in Istanbul – Uskudar district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 + 1 Apartments area from 141 to 469 m2.Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, cradle history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of sights. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise you with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, SPA. This property is suitable for obtaining Turkish citizenship. To clarify the details, write us a chat, order a call or leave an application. We will be happy to help you!
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
New building location
Ueskuedar, Turkey

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Roskoshnye apartamenty s vidom na Bosfor v horoshey lokacii Stambula
Ueskuedar, Turkey
from
€862,150
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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€130,035
Completion date: 2025
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Iskele – Northern Cyprus. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 0, 1 + 1. The area of apartments is from 39 to 90 square meters. Distance to the sea 200 meters. Iskele – the main tourist area of Northern Cyprus, located in the southeastern part of the island. This area includes the conservation area of the Karpas Peninsula, where many wild animals live. dense forests and stunning views of the coast make this area ideal for long walks. Iskele is famous for some of the most beautiful beaches on the coast of Northern Cyprus - Golden Beach and Long Beach - this is where a long sandy coastline with a gentle entrance to the sea. In addition to its natural beauty, the region is known for a number of historical and cultural attractions. One of the most popular is the ancient city of Salamis. Visitors can explore the ruins of a former large port city and learn about its fascinating history. For lovers of an active lifestyle, there is all the necessary infrastructure: outdoor sports equipment, bicycle paths, landscaped promenade for sea runs, volleyball courts. All factors speak about the large investment potential of the area both for long-term investments and for buying housing in one of the most tourist areas of Northern Cyprus. In just 10 years, Iskele has turned from a small village with a desert coastline into a flowering area, where the most modern residential complexes are located, attracting investors from around the world. Everything is literally “ at hand ” - shops, cafes, restaurants, sports and playgrounds, spa centers, pharmacies and clinics. Real estate by the sea is quickly sold out, while buyers are offered favorable payment conditions. It is especially convenient that when buying real estate you do not need to immediately pay the full amount. When concluding the contract, the down payment is paid, and for the remaining amount, developers offer installments. When paying the down payment, it is possible to draw up the VNZH.
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turkey
from
€301,000
Completion date: 2023
Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, которые решили приобрести недвижимость в Алании. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировка под любые запросы и продуманные детали – вот несколько преимуществ жилого комплекса.   Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.   Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и дуплексы планировкой 3+1. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций.   Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1+1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для отпуска. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2+1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в изумрудных лесах. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3+1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большой семьи или компании друзей. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.   На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя в тени беседки. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецким хамамом.   Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать обладателем курортного жилья, но и легко получить вид на жительство. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услугами.   В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли-продажи недвижимости и оформления документов. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.   Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного завершения строительных работ. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану оплаты. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.  
Residential complex Zhiloy Kompleks v centre Alanii
Residential complex Zhiloy Kompleks v centre Alanii
Alanya, Turkey
from
€250,000
Completion date: 2023
A new project in one of the most elite areas of Alanya, away from the bustle of the city, opposite the magnificent castle and overlooking the sea.... The project is located in the Alanya region – Kuchuk Hasbahce, an area of 2,166 m ².  The complex will consist of 2 blocks in 5 floors, a total of 28 apartments: three-room apartments 2 + 1 and four-room apartments 3 + 1. The price of the apartment includes: 2 + 1: Plate, oven, hood, dishwasher and fridge  3 + 1: Plate, oven, hood, dishwasher, refrigerator and washing machine  Started construction October 2021. Completion of construction April 2023.
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