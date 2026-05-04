  1. Realting.com
  2. Turkey
  3. Basaksehir
  4. Apartment in a new building Tane Olimpiyat

Apartment in a new building Tane Olimpiyat

Basaksehir, Turkey
Price on request
;
4
Leave a request
ID: 38199
New building ID on Realting
Last update: 12/07/2026

Location

Show on map
  • Country
    Turkey
  • State
    Marmara Region
  • Town
    Basaksehir
  • Metro
    Olimpiyat (~ 1000 m)

About the complex

Tane Olimpiyat is a family-focused residential project in Başakşehir featuring 130 units across three modern blocks, blending spacious apartments with landscaped green areas for comfortable urban living.

Tane Olimpiyat offers 2+1 and 3+1 layouts, on-site fitness and parking, and easy access to metro and highways, making it ideal for long-term investment and family life in a growing European-side district.

 

10 Specific Advantages of Tane Olimpiyat

  1. Located in Başakşehir, a rapidly developing European-side district

  2. Comprises three 8-story blocks for 130 residential units

  3. Offers 2+1 and 3+1 family-friendly apartment layouts

  4. Designed with modern architecture and durable construction

  5. Landscaped green areas integrated for outdoor leisure

  6. 24/7 security with surveillance cameras for residents’ safety

  7. On-site parking for residents and visitors

  8. Gym and fitness areas within the project

  9. Close proximity to metro stations, bus stops, and main highways

  10. Positioned in a district with rising housing demand and rental potential

Property characteristics

Interior details

Heating:

  • Individual heating

Security features:

  • Security

Repair features:

  • Rough finish

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Management company
  • House leased
  • Online tour
  • Granting a residence permit
  • Granting of citizenship
  • Remote transaction

Location on the map

Basaksehir, Turkey
Education
Healthcare

Mortgage calculator

Interest rate, %
Loan term, years
Property cost
Down payment, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Please note! You changed the property cost parameter to {{ differentPrice }}%. This affects the relevance of the calculation of monthly payments for the current property. Return
Interest rate
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Interest rate
Loan amount
{{ mortgageAmount }} USD
Loan amount
Period
{{ loanPeriodValue | pluralize("year", "years") }}
Period
Monthly payment
{{ paymentPerMonth }} USD
Monthly payment
Similar complexes
Residential quarter Riviera Imperial Deluxe Hotel & Apartments in Alanya
Kargıcak, Turkey
from
$341,673
Residential complex New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turkey
from
$226,698
Residential complex New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turkey
from
$253,684
Residential complex Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turkey
from
$67,584
Residential quarter Alanya Aramis Terrace
Çıplaklı, Turkey
from
$180,446
You are viewing
Apartment in a new building Tane Olimpiyat
Basaksehir, Turkey
Price on request
Ask all your questions
Leave your request
Thank you! Your request has been accepted
I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
Back Leave a request
Other complexes
Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Show all Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Residential complex Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turkey
from
$451,903
The project has apartments with 1-3 bedrooms, places for work, places for recreation (green areas, sauna, Turkish bath, etc.), 12 commercial premises. The main feature of the project is the location. You can easily reach any part of Istanbul. Location and nearby infrastructure Located in a …
Agency
TRANIO
Leave a request
Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Show all Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Residential complex Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turkey
from
$805,819
We offer villas with gardens and parking spaces. Features indoor swimming pool Turkish bath and sauna gym activity room outdoor swimming pool kids' playgrounds Location and nearby infrastructure Prestige MALL – 4 minutes Mall of İstanbul – 15 minutes College - 5 minutes Schools - 7 minut…
Agency
TRANIO
Leave a request
Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Show all Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Residential complex New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turkey
from
$174,204
The project features: Indoor/outdoor swimming pool Generator Barbecue Outdoor photo area Children's play area Gym Game room Outdoor cinema Yoga space Children's play area Sauna Massage Room Outdoor seating areas Mini golf course Trampoline playground Billiard room Conference room Bicycle pa…
Agency
TRANIO
Leave a request
Realting.com
Go
Latest News in Turkey
Turkey Real Estate Market in 2026
04.05.2026
Turkey Real Estate Market in 2026
How to Rent a Home in Turkey for Foreigners
23.03.2026
How to Rent a Home in Turkey for Foreigners
“Turkey Is No Longer the Same?”: Honest Analysis of the Real Estate Market in 2026
28.01.2026
“Turkey Is No Longer the Same?”: Honest Analysis of the Real Estate Market in 2026
What to See in Istanbul: 15+ Main Attractions and a 2-day Itinerary
18.12.2025
What to See in Istanbul: 15+ Main Attractions and a 2-day Itinerary
Maintenance of Real Estate in Turkey for Foreigners: What You Need to Know About Taxes, Utilities, and Insurance
29.09.2025
Maintenance of Real Estate in Turkey for Foreigners: What You Need to Know About Taxes, Utilities, and Insurance
Turkish Housing Market 2025: 25% Sales Growth and Prices by Region
21.07.2025
Turkish Housing Market 2025: 25% Sales Growth and Prices by Region
Amazing Nature Life in Kargıcak: A Look at a Conceptual Residential Complex in Alanya
17.06.2025
Amazing Nature Life in Kargıcak: A Look at a Conceptual Residential Complex in Alanya
Work in Turkey for Foreigners: How to Find and What Documents Are Needed
09.05.2025
Work in Turkey for Foreigners: How to Find and What Documents Are Needed
Show all publications