Apartment in a new building Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat is a family-focused residential project in Başakşehir featuring 130 units across three modern blocks, blending spacious apartments with landscaped green areas for comfortable urban living.
Tane Olimpiyat offers 2+1 and 3+1 layouts, on-site fitness and parking, and easy access to metro and highways, making it ideal for long-term investment and family life in a growing European-side district.
10 Specific Advantages of Tane Olimpiyat
Located in Başakşehir, a rapidly developing European-side district
Comprises three 8-story blocks for 130 residential units
Offers 2+1 and 3+1 family-friendly apartment layouts
Designed with modern architecture and durable construction
Landscaped green areas integrated for outdoor leisure
24/7 security with surveillance cameras for residents’ safety
On-site parking for residents and visitors
Gym and fitness areas within the project
Close proximity to metro stations, bus stops, and main highways
Positioned in a district with rising housing demand and rental potential