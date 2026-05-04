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Apartment in a new building DAP ATAŞEHİR 173

Atasehir, Turkey
Price on request
;
2
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ID: 38171
New building ID on Realting
Last update: 07/07/2026

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Marmara Region
  • Town
    Atasehir

Property characteristics

Interior details

Heating:

  • Individual heating

Security features:

  • Security

Repair features:

  • Rough finish

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Management company
  • House leased
  • Online tour
  • Granting a residence permit
  • Granting of citizenship
  • Remote transaction

About the complex

DAP Ataşehir 173 is a premium residential project in Istanbul’s Asian side, offering just 173 apartments with smart designs and a peaceful, low-density living environment.
DAP Ataşehir 173 stands out for its central location in Ataşehir, near metro lines, schools, hospitals, and Istanbul’s financial center—ideal for both living and investment.

Top 10 Advantages of DAP Ataşehir 173:

  1. Prime location in fast-growing Ataşehir, Asian Istanbul

  2. Walking distance to metro, malls, hospitals, and schools

  3. Limited number of units (173) ensures privacy and exclusivity

  4. Multiple layouts (1+1 to 3+1) to suit different lifestyles

  5. Modern architecture and high-spec smart interiors

  6. On-site amenities: swimming pool, gym, sauna, green areas

  7. Low VAT (1%) in most cases – tax-efficient investment

  8. Flexible installment plans until June 2028

  9. Strong resale and rental potential in a high-demand zone

  10. Developed by trusted brand DAP GYO with proven track record

Location on the map

Atasehir, Turkey
Education
Healthcare

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Apartment in a new building DAP ATAŞEHİR 173
Atasehir, Turkey
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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