Apartment in a new building DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 is a premium residential project in Istanbul’s Asian side, offering just 173 apartments with smart designs and a peaceful, low-density living environment.
DAP Ataşehir 173 stands out for its central location in Ataşehir, near metro lines, schools, hospitals, and Istanbul’s financial center—ideal for both living and investment.
Top 10 Advantages of DAP Ataşehir 173:
Prime location in fast-growing Ataşehir, Asian Istanbul
Walking distance to metro, malls, hospitals, and schools
Limited number of units (173) ensures privacy and exclusivity
Multiple layouts (1+1 to 3+1) to suit different lifestyles
Modern architecture and high-spec smart interiors
On-site amenities: swimming pool, gym, sauna, green areas
Low VAT (1%) in most cases – tax-efficient investment
Flexible installment plans until June 2028
Strong resale and rental potential in a high-demand zone
Developed by trusted brand DAP GYO with proven track record