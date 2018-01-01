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Kvartiry v stroyaschemsya komplekse - rayon Avsallar

Incekum, Turkey
from
€102,000
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Description Description
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About the complex

The new apartments 1 + 1, 2 + 1 in Alanya – Avsallar district are presented to your attention. Apartment area is from 54 to 123 square meters. The distance to the sea is 1900 meters. When it comes to new apartments in Avsallar, we recommend that you consider it if sandy beaches are important to you, as well as coniferous forests with which the area is rich. Avsallar is 20 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 95 km away. This is a green suburb, but with a full social infrastructure. The main street in Avsallar looks unusual, it is hidden from the scorching sun by tree crowns. The infrastructure of the district: in Avsallar there is all the basic infrastructure, including schools, first-aid posts, pharmacies, shops, etc. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns is characterized by a special tourist atmosphere. Real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for relaxing at sea and surrounded by the beautiful nature of Turkey.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
New building location
Incekum, Turkey

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Kvartiry v stroyaschemsya komplekse - rayon Avsallar
Incekum, Turkey
from
€102,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Payallar - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 41 to 89 square meters. The distance to the sea is 900 meters. Thanks to the plan for the active development of the numerous free lands of the region, soon there will be a new luxurious Alanya. In 2022-2023, the construction of an previously unprecedented number of residences began in Payallar, and all of them are characterized by complete infrastructure, spacious areas. In general, it is a developed area where there is its own extensive infrastructure, but most of the development is represented by simple Turkish houses. Residents are engaged in tourism, there are many hotels by the sea. Primary and secondary schools, lyceum, hospital, clinic, dentistry, supermarkets, gas stations, ATMs, pharmacies work. In the neighboring village of Konakly on the seashore there is a municipal forest park with barbecue facilities. In Payallar there will soon be a new promenade 4 km long, with recreation areas, parks, a bicycle path, a playground. A modern hospital is being built on a plot of 13.4 hectares. The area is 10 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 100 km away.
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