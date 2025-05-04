Апарт-отель

Апарт-отель - существующий с 1970-х гг. формат жилья, представляющий собой своеобразный гибрид жилого комплекса и гостиницы. Он состоит из квартир с 1-3-мя комнатами и апартаментов, имеющих собственные кухни, но при этом предлагает дополнительные виды сервиса, типичные для отелей. Данный вид недвижимости изначально приобретали для последующей сдачи квартир/апартаментов в аренду, но сегодня его все чаще покупают для личного проживания.

Особенности

Говоря о том, что такое апарт-отель в новостройках, необходимо учитывать, что единого стандарта этого вида недвижимости не существует. Одни комплексы состоят исключительно из апартаментов, другие сочетают квартиры и гостиничные номера. При этом все апарт-отели:

считаются нежилыми строениями, что позволяет строить их на землях коммерческого назначения. Это одна из причин, обусловивших рост интереса к ним со стороны застройщиков;

имеют ресепшн, парковку, два входа - общий и служебный, кафе/ресторан, нередко - фитнес-центр и бассейн;

предоставляют услуги уборки, стирки/химчистки одежды, вызова такси и т.д.

Плюсы и минусы апарт-отеля

Возможность пользоваться дополнительным сервисом весьма заманчива, но все же ключевое преимущество апарт-отеля находится не в сфере услуг, а в финансовой плоскости. Приобретение апартаментов в нем для сдачи в аренду дает от 8 до 11% годовых, причем в отличие от сдачи в аренду обычной квартиры собственник не имеет хлопот с поиском жильцов и контролем за помещением. Если же покупать данный объект для личного проживания, то такое жилье обойдется на 20-30% дешевле обычной квартиры аналогичного метража. Еще один плюс - возможность покупки апарт-отеля в ипотеку.

К числу минусов относятся прежде всего невозможность постоянной регистрации, а также более высокий налог на имущество и тарифы на коммунальные услуги (последние выше на 30% по сравнению со стандартным жилым домом).