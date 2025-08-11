Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Вьетнам
  3. провинция Кханьхоа
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Квартиры-студии с видом на горы в провинции Кханьхоа, Вьетнам

1 объект найдено
Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 10/30
В продаже студия с качественным ремонтом и мебелью. Общая площадь 29 кв м. Вид на горы и ком…
$64,450
Агентство
MyVietHome Estate
Языки общения
English, Русский
