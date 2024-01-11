Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Жилая
  4. провинция Кханьхоа
  5. Студии

Квартиры-студии в провинция Кханьхоа, Вьетнам

Студия В архив
Очистить
2 объекта найдено
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 25/27
Апартаменты с доходностью от 30% с гибкой оплатой и рассрочкой. При быстрой оплате возможна …
€101,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 28/30
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€134,519
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в провинция Кханьхоа, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти