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Квартиры-студии с видом на море в провинция Кханьхоа, Вьетнам

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 спальня
Нячанг, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 30
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$83,900
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Параметры недвижимости в провинция Кханьхоа, Вьетнам

с бассейном
Недорогая
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