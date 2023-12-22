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Квартиры-студии в Нячанг, Вьетнам

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1 объект найдено
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Студия 9 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 28/30
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€134,864
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Нячанг, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
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