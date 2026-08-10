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Квартиры-студии в Нячанге, Вьетнам

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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 28/30
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Квартира - студия …
$59,400
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
Купить выгодно инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика. Нячанг-единственно…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 спальня
Нячанг, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/30
$70,000
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LDV InvestLDV Invest
Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
🏝️ Апартамент в море: инвестиции и аренда для россиянОписание:Я помогу вам выгодно купить ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/30
Студия 27 м² с видом на море, 21 этаж, Нячанг, Вьетнам — ликвидный компактный формат на перв…
$95,156
НДС
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Параметры недвижимости в Нячанге, Вьетнам

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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