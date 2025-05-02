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Квартиры с бассейном в Хошимине, Вьетнам

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Хошимин, Вьетнам
Квартира 3 комнаты
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 7/30
TT Avio - доступное жилье в перспективной локации. При 100% оплате цена - 90 700$ Располо…
$97,527
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Квартира 1 комната в Хошимин, Вьетнам
Квартира 1 комната
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 22
🥇 Готовая квартира к сдаче в аренду или для личного проживания! Хoшимин, Bтетнам, 9 рaйoн. П…
$163,648
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Хошимине, Вьетнам

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