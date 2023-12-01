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Квартиры в Хошимин, Вьетнам

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Хошимин, Вьетнам
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Хошимин, Вьетнам
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 12/28
Квартира в ЖК бизнес-класса, расположенном в новом развивающемся микрорайоне Vinhomes Grand …
€159,984
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хошимин, Вьетнам
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хошимин, Вьетнам
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 19/40
3-комнатная квартира в новом комплексе формата Green living. Концепция городского курорта…
€207,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хошимин, Вьетнам
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хошимин, Вьетнам
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 20/40
Комплекс в эко-концепции, вся инфраструктура заточена под здоровый образ жизни: зеленая архи…
€128,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Хошимин, Вьетнам
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Хошимин, Вьетнам
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 12/21
Проект: Vinhomes Grand Park City Новая фаза: бульвар Люмьер. * Ход оплаты: - Депозит: 50 …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хошимин, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
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