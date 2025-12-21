Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом во Вьетнаме

Нячанг
7
провинция Кханьхоа
7
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Хошимин, Вьетнам
Квартира 1 комната
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/25
ВХОД В ИНВЕСТИЦИИ ХОШИМИНА В САМОМ НАЧАЛЕ ПРОДАЖ. ЭТО БУДЕТ 20-28 декабря 2025 года. Сам пре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости во Вьетнаме

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости во Вьетнаме

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти