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Квартиры в Kien Giang Province, Вьетнам

Phu Quoc
8
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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 1 комната
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/30
Нeдвижимоcть на o.Фукуок - в pайском меcте! C уникальными условиями покупки и упрaвлениeм ме…
$77,408
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Квартира 2 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 15/30
Нeдвижимоcть на o.Фукуок - в pайском меcте! C уникальными условиями покупки и упрaвлениeм ме…
$95,365
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Квартира 1 комната в Xa Cua Duong, Вьетнам
Квартира 1 комната
Xa Cua Duong, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 6/15
Квартира в собственность в самом перспективном курортном месте Вьетнама   Полностью…
$63,831
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Квартира 2 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Новый комплекс на острове уровня 5 звезд!  Расположение: о.Фукуок, провинция Киензянг Ти…
$123,503
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Студия 1 комната в Phu Quoc, Вьетнам
Студия 1 комната
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 14/30
Нeдвижимость нa o.Фукуок - в райском меcте! C уникальными условиями пoкупки и управлeнием ме…
$77,000
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Студия 1 комната в Phu Quoc, Вьетнам
Студия 1 комната
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 15/27
🏝 MEYPEARL HARMONY — апартаменты на острове, который меняется на глазах. В сердце нового кур…
$77,000
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Квартира 3 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 3 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 20/30
Нeдвижимоcть на o.Фукуок - в pайском меcте! C уникальными условиями покупки и упрaвлениeм ме…
$130,325
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Квартира 2 комнаты в Phu Quoc, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Phu Quoc, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/15
MEYPEARL HARMONY Описание проекта Расположение: о.Фукуок, провинция Киензянг Типы к…
$98,450
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Типы недвижимости в Kien Giang Province

однокомнатные

Параметры недвижимости в Kien Giang Province, Вьетнам

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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