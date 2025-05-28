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Квартиры с террасой во Вьетнаме

Хошимин
4
Нячанг
4
Phu Quoc
9
Kien Giang Province
9
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Квартира 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 30
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$69,300
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