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Жильё в Северная Каролина, США

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
€504,419
в месяц
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Дом 4 спальни в Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
€659,534
в месяц
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Параметры недвижимости в Северная Каролина, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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