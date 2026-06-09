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Долгосрочная аренда недвижимости в Майами, США

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415 объектов найдено
Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира расположена в Забьело, улица Ива Визина, все новое, никогда не переезжало, однокомн…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Первый, последний и депозит
$765
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Комфортабельная двухкомнатная квартира доступна для аренды в самом центре города - идеально …
$588
в месяц
НДС
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Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Уютно меблированная квартира-студия площадью 24 м2 доступна для аренды на улице Светозара Ма…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
62 м2, 2+1 полностью меблированный, совершенно новый. Есть дополнительная прачечная. Напольн…
$941
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Однокомнатная квартира для аренды - Загорич, Зетаградня Полностью меблированная однокомнатна…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Совершенно новая, никогда не занимаемая двухкомнатная квартира площадью 65 м2 сдается в арен…
$1,059
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Stan se nalazi u objektu sa 5 stanova. Ovaj veliki trosoban stan je u prizemlju objekta. Ima…
$1,765
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$1,059
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухкомнатная квартира для аренды - Любович / Забжело, идеально подходит для семьи Комфортаб…
$882
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Аренда: первая аренда, последняя и депозит (без домашних животных)
$1,177
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Меблированная однокомнатная квартира площадью 51 м2. Оснащен напольным отоплением и кондицио…
$706
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Однокомнатная квартира в аренду – 47 м2 – Преко Мораче, Подгорица Комфортабельная и функцион…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Здание Premier известно своей роскошью и отличным расположением - безопасным и тихим окружен…
$706
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира в Центральном пункте, 72 м2. Квартира может быть обставлена кроватью …
$1,118
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
$588
в месяц
НДС
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Вилла 1 комната в Майами, США
Вилла 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Дом площадью 370 м2, на участке 1700 м2, в Забьело, с 6 спальнями, 2 большими террасами, 5 б…
$3,295
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Современная двухкомнатная квартира в аренду - Город Кварт Совершенно новая, полностью меблир…
$882
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$824
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Расположенная в самом центре Подгорицы, эта просторная однокомнатная квартира площадью 56 м2…
$647
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$1,883
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
$471
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Роскошная трехкомнатная квартира в аренду - Центральный пункт Роскошная, полностью меблирова…
$1,588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
однокомнатная квартира на третьем этаже небольшого здания. В здании нет лифта. В стоимость к…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
$471
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Верхний этаж двухквартирного дома в Толоши (улица Барска) в Подгорице сдается в аренду. В кв…
$353
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Аренда: первая, последняя и депозит
$706
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Красиво меблированная, комфортабельная квартира с 1,5 спальнями доступна для аренды в районе…
$529
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$1,177
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
$529
в месяц
НДС
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