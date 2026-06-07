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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Майами, США

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квартиры-студии
18
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368 объектов найдено
Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
📍 Расположение: Блок 9📐 Размер: 28 м2💶 Стоимость: €350/месяц🛋️ Современная и функциональная …
$412
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
$941
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Телевизоры и интернет-автомобили $44 First и Depozit
$647
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$824
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Однокомнатная квартира в аренду – 47 м2 – Преко Мораче, Подгорица Комфортабельная и функцион…
$588
в месяц
НДС
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Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Расположен в одном из самых красивых районов Подгорицы – прямо в центре города, но спокойно …
$529
в месяц
НДС
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Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
$353
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Меблированная однокомнатная квартира с прекрасным видом на собор доступна в аренду. Квартира…
$706
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
$765
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$1,118
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Полностью меблированная однокомнатная квартира доступна для аренды в Центральном пункте, общ…
$645
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современная и полностью меблированная однокомнатная квартира, 40 м2, расположенная в Побреже…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$882
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Просторная двухкомнатная квартира площадью 64 м2 доступна для аренды в современном районе Gr…
$882
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
$3,177
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$824
в месяц
НДС
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Студия 1 комната в Майами, США
Студия 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
📍 Расположение: Zabjelo🏠 Размер: 25 м2🏢 3-й этаж (здание без лифта)🛋️ Полностью меблированны…
$353
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Аренда: первая, последняя и депозит
$706
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Двухкомнатная квартира – Подгорица, д-р Вукашина Марковича 6 (Бенетонка, недалеко от Криви М…
$765
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
$529
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
$706
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира расположена в Забьело, улица Ива Визина, все новое, никогда не переезжало, однокомн…
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
$647
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Яркая и функциональная однокомнатная квартира площадью 38 м2 доступна для аренды в тихом рай…
$506
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$588
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
$471
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
$765
в месяц
НДС
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Квартира 1 комната в Майами, США
Квартира 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Однокомнатная квартира площадью 50 м2 сдается в аренду в Момишичи. Квартира расположена на п…
$1
в месяц
НДС
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