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Дома с видом на море в Майами, США

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виллы
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8 объектов найдено
Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 424 м²
Уникальная возможность приобрести полностью отреставрированную бутик-недвижимость в Тивате, …
$1,51 млн
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Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Люксовая четырехкомнатная вилла с прекрасным видом на море расположена в районе Калимань, Ти…
$2,12 млн
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Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 805 м²
Эта роскошная вилла расположена на 700 м2 в сосновом лесу на плато 70 м над уровнем моря, в …
Цена по запросу
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International Property AlertInternational Property Alert
Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Эта живописная вилла с частным бассейном и СПА и велнесом расположена в Крашичи, месте, попу…
$2,47 млн
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Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 560 м²
Продается вилла с панорамным видом на море, 540м2, в Петроваце. Он расположен в тихом районе…
$1,18 млн
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Дом 2 спальни в Майами, США
Дом 2 спальни
Майами, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Продается двухэтажный дом с видом на море в районе Маричи, Тиват. Каждый этаж имеет собствен…
$370,641
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TekceTekce
Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эта красота, расположенная в Ивановичи, Будва, предлагает вам свой райский покой всего в 12 …
$647,151
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Вилла в Майами, США
Вилла
Майами, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Вилла расположенна в районе Калимань, Тиват. Вилла имеет  панорамный вид на весь Тиватский з…
$2,59 млн
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Параметры недвижимости в Майами, США

с бассейном
Недорогая
Элитная
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