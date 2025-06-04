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Дома с бассейном в Майами-Дейд, США

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Key Biscayne, США
Дом 5 комнат
Key Biscayne, США
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/1
Андалузское сокровище стиля на исключительном, безопасном острове Мэшта, чтобы наслаждаться,…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости в Майами-Дейд, США

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