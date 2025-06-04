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Квартиры с бассейном в Майами-Дейд, США

Майами
9
Sunny Isles Beach
5
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2 объекта найдено
Кондо 1 комната в Key Biscayne, США
Кондо 1 комната
Key Biscayne, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
Просторный, Реконструированный, Яркий и Тихий. Вы будете любить эту огромную 1 спальню, 2 ва…
$499,000
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Кондо 1 комната в Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
Число комнат 1
TAX FREE program.full удобства впечатляющее ЗДАНИЕ
$450,000
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Типы недвижимости в Майами-Дейд

кондо

Параметры недвижимости в Майами-Дейд, США

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